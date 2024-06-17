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17.06.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові на станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинено частину пішохідного переходу

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» повідомив про часткове закриття пішохідного переходу, передає РЕДПОСТ .

 
Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. 
 
Про відновлення роботи вказаної ділянки підвуличного пішохідного переходу буде повідомлено додатково.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова.
 
Тэги:  метро, харків
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