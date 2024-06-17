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17.06.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

У Шевченківському районі Харкова оновлюють водовід

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» виконують заміну технічно зношеної ділянки трубопроводу холодного водопостачання діаметром 300 мм на вулиці Старицького, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 17 червня, провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, у ході проведення відновлювальних заходів запланована переклададка, переважно методом санації, 300 метрів водопроводу.
 
«Також намічено будівництво нових оглядових колодязів із встановленням запірно-регулюючої арматури та пожежних гідрантів. На час проведення ремонтних робіт водопостачання здійснюватиметься у повному обсязі. А загалом із початку року в районі вже оновили понад 600 метрів водопровідних мереж», - зазначив Юрій Грищенко.
 
Паралельно ремонтники успішно займаються ліквідацією аварійних ситуацій та проводять необхідні профілактичні роботи на об'єктах. Зокрема, протягом вихідних бригада Дмитра Олітто усунула складні аварії на вулицях Дерев'янка (діаметр водоводу 700 мм), Котельниківській (діаметр 150 мм) та проспектом Перемоги (діаметр 300 мм).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові замінили 5 кілометрів трубопроводів.
 
Тэги:  жкг, харків
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