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17.06.2024  11:05   

Наслідки обстрілу Харківської області

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждав мирний мешканець.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 17 червня близько 2:30 зс рф завдали авіаудар по с. Борівська Андріївка Борівської СТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння.
 
 
16 червня о 22:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
 
 
За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині бригада медиків потрапила під обстріл.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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