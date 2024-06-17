17.06.2024 10:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків

Вчора вночі, під час патрулювання на вулиці Тракторобудівників патрульні помітили громадянина, який порушував комендантську годину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування з інспекторами чоловік помітно хвилювався та не зміг пояснити, чому порушує комендантську годину.

Згодом громадянин зізнався, що має з собою 10 згортків з речовиною "Солі", які він забрав неподалік та мав розповсюдити через так звані "закладки".

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

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