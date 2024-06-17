17.06.2024 09:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині бригада медиків потрапила під обстріл

Чергова бригада медиків «екстренки» потрапила під обстріл терористів на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.

Не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.

Попри значні пошкодження реанімобіля – медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.

Фото надали у МОЗ

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі.