    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині бригада медиків потрапила під обстріл
17.06.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині бригада медиків потрапила під обстріл

Чергова бригада медиків «екстренки» потрапила під обстріл терористів на Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися. 
 
Не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.
 
 
Попри значні пошкодження реанімобіля – медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.
 
Фото надали у МОЗ
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Надзвичайні події Харківські поліцейські упродовж доби оперативно опрацювали 1284 повідомлення від громадян 17.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 17 червня. Оперативна обстановка від ХОВА 17.06 Надзвичайні події Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 