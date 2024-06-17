17.06.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі

Ворог поцілив по приватному сектору Борівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Там сталися загоряння у господарчій споруді та приватному будинку. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Постраждало троє осіб.

Вночі окупанти вдарили по Київському районі м. Харкова. Пошкоджено один з корпусів комплексу відпочинку. Інформація про постраждалих не надходила.

О 13:10 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля, що зайнявся під час руху. Подія сталася на кільцевій дорозі міста Харкова, неподалік повороту на санаторій "Роща".

До місця виклику направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіла кабіна вантажного автомобіля на площі 8 кв.м.

О 13:26 відбулась локалізація вогню, о 14:10 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на цистерну з газом.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11859 осіб, з них 923 дітей та 278 маломобільних осіб.

За цей період здійснено 10 оперативних виїздів з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

2 – на допомогу населенню;

1 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв село на Харківщині.