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17.06.2024  07:55   

Вночі окупанти вдарили по Харкову

Про обстріл міста вночі 17 червня повідомив Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

 
 «Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Постраждалих немає»,- повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня близько 15:00 війська рф завдали авіаудари по с. Піски-Радьківські Борівської СТГ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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