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16.06.2024  19:15   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили подробиці ворожого обстрілу села Піски-Радьківські

За даними слідства, 16 червня близько 15:00 війська рф завдали авіаудари по с. Піски-Радьківські Борівської СТГ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено понад 10 житлових будинків, автомобіль швидкої допомоги.
 
13-річний хлопець та 58-річний чоловік отримали поранення. У 32-річної вагітної жінки акубаротравма. Всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.
 
 
Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту УМПБ Д-30.
 
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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