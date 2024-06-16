16.06.2024 19:15 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили подробиці ворожого обстрілу села Піски-Радьківські

За даними слідства, 16 червня близько 15:00 війська рф завдали авіаудари по с. Піски-Радьківські Борівської СТГ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено понад 10 житлових будинків, автомобіль швидкої допомоги.

13-річний хлопець та 58-річний чоловік отримали поранення. У 32-річної вагітної жінки акубаротравма. Всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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