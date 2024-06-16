16.06.2024 20:30 Віталій Хінєвіч

Міжнародні партнери всебічно допомагатимуть Харкову

Харків провів низку перемовин та підписав угоди з міжнародними партнерами, які допоможуть місту в проходженні опалювального сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, зустрічі відбулися в рамках робочої поїздки до Берліну. Днями там пройшла міжнародна конференція, присвячена відбудові України і, зокрема, Харкова.

«Ми провели перемовини з представниками Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, німецькими урядовими організаціями. В рамках форуму були підписані угоди щодо постачання до Харкова когенераційних установок, які допоможуть нам пройти опалювальний сезон. Так, ЄБРР надасть Харкову кредит на 25 млн євро для забезпечення енергостійкості міста. Крім того, Світовий банк виділить грант у розмірі 47 млн євро без необхідності повернення коштів для закупівлі необхідного обладнання», - повідомив мер.

Ігор Терехов також зазначив, що всі профільні служби безперервно працюють над створенням умов для сталого проходження опалювального сезону.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів перемовини з головою комітету оборони Бундестагу.