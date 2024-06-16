16.06.2024 21:40

Рецепт літнього сливового пирога

Пиріг неймовірно просто приготувати, а на смак соковитий та дуже смачний, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

вершкове масло- 120 г;

цукор- 200 г;

яйце- 2 штуки;

сіль- за смаком;

пшеничне борошно- 250 г;

розпушувач- 1 чайна ложка;

сливи- 500 г;

молота кориця- 2 чайні ложки.

Крок 1

Масло розітріть з цукром, відклавши 2 столові ложки цукру для посипання.

Крок 2

Додайте в масло по одному яйцю, добре розтираючи, і сіль.

Крок 3

Порціями додайте борошно з розпушувачем. Добре розітріть.

Крок 4

Форму застеліть пергаментом. Поступово розподіліть тісто по формі.

Крок 5

Зверху на тісто викладіть половинки слив розрізом нагору. Посипте сумішшю кориці та цукру.

Крок 6

Випікайте в розігрітій духовці при 180 градусах 50 хвилин до рум'яної скоринки.

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