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16.06.2024  21:40   

Рецепт літнього сливового пирога

Пиріг неймовірно просто приготувати, а на смак соковитий та дуже смачний, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
  • вершкове масло- 120 г;
  • цукор- 200 г;
  • яйце- 2 штуки;
  • сіль- за смаком;
  • пшеничне борошно- 250 г;
  • розпушувач- 1 чайна ложка;
  • сливи- 500 г;
  • молота кориця- 2 чайні ложки.

Крок 1

Масло розітріть з цукром, відклавши 2 столові ложки цукру для посипання.

Крок 2

Додайте в масло по одному яйцю, добре розтираючи, і сіль.

Крок 3

Порціями додайте борошно з розпушувачем. Добре розітріть.

Крок 4

Форму застеліть пергаментом. Поступово розподіліть тісто по формі.

Крок 5

Зверху на тісто викладіть половинки слив розрізом нагору. Посипте сумішшю кориці та цукру.

Крок 6

Випікайте в розігрітій духовці при 180 градусах 50 хвилин до рум'яної скоринки.
 
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Тэги:  кулінарія, рецепт
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