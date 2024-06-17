17.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 червня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 5 - 10 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря: вночі 13 - 18°, вдень 21 - 26°.

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Народні прикмети

ясна погода, але латаття закрилося — скоро почнеться дощ;

вітер дме зі сходу — рослини будуть хворіти;

в першій половині дня веселка вказує на дощ, а в другій — на спекотну погоду;

17 червня йде дощ, дощитиме ще 2-3 дні.