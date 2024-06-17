Прогноз погоди у Харкові на 17 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 червня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південний, 5 - 10 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря: вночі 13 - 18°, вдень 21 - 26°.
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Сьогоднішній день може загострити існуючі проблеми у відносинах, тож варто бути особливо обережним. Не відволікаючись на з'ясування стосунків, можна скористатися підвищеною працездатністю та зробити безліч справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
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