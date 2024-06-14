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14.06.2024  21:39   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий банановий коктейль

Рецепт, у приготуванні якого може взяти участь дитина будь-якого віку.

Як приготувати банановий коктейль
 
Як пише РЕДПОСТ, дуже смачний та простий десертний напій банановий коктейль можна готувати разом з дітьми. До вказаних у рецепті продуктів можна додавати інші Інгредієнти, обрані з урахуванням смаку кожної дитини. 
 

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Банановий коктейль

 

Продукти:

 

  • банани - 2 штуки,
  • вершковий пломбір - 200 г,
  • молоко - 400 мл,
  • кориця для прикраси

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Двісті грамів вершкового пломбіру складаємо в блендер, 
  2. Нарізаємо два банани кружальцями 
  3. Нарізані банани також поміщаємо у блендер. 
  4. Ці інгредієнти заливаємо 400мл свіжого молока. 
  5. Збиваємо. Банани мають повністю подрібнитись. 
  6. Краї коктейльних келихів змащуємо бананом і обмочуємо їх у корицю. Обідки келихів перетворюються. 
  7. Заповнюємо келихи банановим коктейлем 
  8. Подаємо разом із трубочкою.
 

 

Тэги:  рецепт, десерт, напій, коктейль, літо, молоко, пломбір, морозиво, банани
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