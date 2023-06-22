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22.06.2023  21:40   Віталій Хінєвіч

Рецепт освіжаючого лимонаду

Завдяки сиропу Гренадін лимонад забарвлюється в рожевий колір, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:
 
Для сиропу
  • 1/2 склянки води;
  • 1/4 склянки цукрового піску;
  • 1/2 склянки свіжого лимонного соку, від 2 до 3 середніх лимонів;
  • 1/4 склянки сиропу Гренадін.
 
Для лимонаду
  • 3 склянки холодної води;
  • лід (за бажанням).
 

Крок 1

У невеликій каструлі на сильному вогні змішайте воду та цукровий пісок. Перемішуйте, доки цукор не розчиниться, близько 30 секунд. Не дозволяйте суміші закипіти. Зніміть із вогню.

Крок 2

Додайте лимонний сік і сироп Гренадін. Накрийте та поставте в холодильник до подачі.

Крок 3

Щоб зробити глечик лимонаду, змішайте 1 склянку сиропу з 3 склянками холодної води, негазованої чи газованої. Спробуйте і відрегулюйте смак, додавши більше сиропу або води. Якщо ви бажаєте одну склянку, змішайте 1/4 склянки лимонного сиропу з 3/4 склянки холодної води. Перемішайте та подавайте з льодом, за бажанням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати легкий літній салат з сирними кульками.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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