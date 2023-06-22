22.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч
Рецепт освіжаючого лимонаду
Завдяки сиропу Гренадін лимонад забарвлюється в рожевий колір, передає РЕДПОСТ .
Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:
Для сиропу
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1/2 склянки води;
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1/4 склянки цукрового піску;
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1/2 склянки свіжого лимонного соку, від 2 до 3 середніх лимонів;
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1/4 склянки сиропу Гренадін.
Для лимонаду
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3 склянки холодної води;
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лід (за бажанням).
Крок 1
У невеликій каструлі на сильному вогні змішайте воду та цукровий пісок. Перемішуйте, доки цукор не розчиниться, близько 30 секунд. Не дозволяйте суміші закипіти. Зніміть із вогню.
Крок 2
Додайте лимонний сік і сироп Гренадін. Накрийте та поставте в холодильник до подачі.
Крок 3
Щоб зробити глечик лимонаду, змішайте 1 склянку сиропу з 3 склянками холодної води, негазованої чи газованої. Спробуйте і відрегулюйте смак, додавши більше сиропу або води. Якщо ви бажаєте одну склянку, змішайте 1/4 склянки лимонного сиропу з 3/4 склянки холодної води. Перемішайте та подавайте з льодом, за бажанням.
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