22.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Рецепт освіжаючого лимонаду

Завдяки сиропу Гренадін лимонад забарвлюється в рожевий колір, передає РЕДПОСТ .

Для приготування напою знадобляться такі інгредієнти:

Для сиропу

1/2 склянки води;

1/4 склянки цукрового піску;

1/2 склянки свіжого лимонного соку, від 2 до 3 середніх лимонів;

1/4 склянки сиропу Гренадін.

Для лимонаду

3 склянки холодної води;

лід (за бажанням).

Крок 1

У невеликій каструлі на сильному вогні змішайте воду та цукровий пісок. Перемішуйте, доки цукор не розчиниться, близько 30 секунд. Не дозволяйте суміші закипіти. Зніміть із вогню.

Крок 2

Додайте лимонний сік і сироп Гренадін. Накрийте та поставте в холодильник до подачі.

Крок 3

Щоб зробити глечик лимонаду, змішайте 1 склянку сиропу з 3 склянками холодної води, негазованої чи газованої. Спробуйте і відрегулюйте смак, додавши більше сиропу або води. Якщо ви бажаєте одну склянку, змішайте 1/4 склянки лимонного сиропу з 3/4 склянки холодної води. Перемішайте та подавайте з льодом, за бажанням.