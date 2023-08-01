    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо яскравий овочевий смузі
01.08.2023  21:46   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий овочевий смузі

Рецепт простого, швидкого, смачного і корисного перекусу.

Як приготувати овочевий смузі
 
Як пише РЕДПОСТ, це варіант швидкого та корисного перекусу з мінімумом калорій, що виглядає дуже барвисто і ошатно.
 

Овочевий смузі

 

Продукти (на 2 порції)

 

  • Перець солодкий червоний - 220 г
  • Огірок – 150 г
  • Петрушка свіжа – 30 г
  • Вода – 140 мл
  • Сіль - (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Овочі та зелень промити та обсушити.
  2. Солодкий перець очистити від насіння і нарізати невеликими шматочками. Декілька шматочків перцю можна залишити для прикраси смузі.
  3. Огірок нарізати невеликими кубиками (попередньо можна відрізати пару кружечків огірка та залишити для прикраси).
  4. У петрушки видалити товсті стебла. Вага листя петрушки без черешків становила 30 грамів.
  5. У чашу блендера скласти солодкий перець,
  6. Влити 70 мл води.
  7. Подрібнити солодкий перець.
  8. Чашу блендера обполоснути водою від залишків перцю (щоб не зіпсувати колір смузі).
  9. Шматочки огірка відправити у миску блендера.
  10. Додаємо до огірка петрушку.
  11. Влити 70 мл води.
  12. Подрібнити до однорідної маси.
  13. У склянки налити перший шар із солодкого перцю.
  14. Не поспішаючи поверх першого шару, обережно додаємо суміш огірка з петрушкою.
  15. Овочевий смузі готовий.
  16. За бажання прикрасити смузі кубиками солодкого перцю і половинками кружечків огірка.
  17. При подачі смузі можна трохи підсолити до смаку.
Смачного!
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 
Тэги:  рецепт, смузі, перець, огірок, перушка, сіль
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.07 Кулінарні рецепти Готуємо конверти з пекінської капусти 30.07 Кулінарні рецепти Рецепт томатної брускети 27.07 Кулінарні рецепти Готуємо ароматний картопляний гратен із грибами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 