01.08.2023 21:46 Дмитро Колонєй
Готуємо яскравий овочевий смузі
Рецепт простого, швидкого, смачного і корисного перекусу.
Як пише РЕДПОСТ
, це варіант швидкого та корисного перекусу з мінімумом калорій, що виглядає дуже барвисто і ошатно.
Овочевий смузі
Продукти (на 2 порції)
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Перець солодкий червоний - 220 г
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Огірок – 150 г
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Петрушка свіжа – 30 г
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Вода – 140 мл
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Сіль - (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування
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Овочі та зелень промити та обсушити.
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Солодкий перець очистити від насіння і нарізати невеликими шматочками. Декілька шматочків перцю можна залишити для прикраси смузі.
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Огірок нарізати невеликими кубиками (попередньо можна відрізати пару кружечків огірка та залишити для прикраси).
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У петрушки видалити товсті стебла. Вага листя петрушки без черешків становила 30 грамів.
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У чашу блендера скласти солодкий перець,
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Влити 70 мл води.
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Подрібнити солодкий перець.
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Чашу блендера обполоснути водою від залишків перцю (щоб не зіпсувати колір смузі).
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Шматочки огірка відправити у миску блендера.
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Додаємо до огірка петрушку.
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Влити 70 мл води.
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Подрібнити до однорідної маси.
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У склянки налити перший шар із солодкого перцю.
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Не поспішаючи поверх першого шару, обережно додаємо суміш огірка з петрушкою.
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Овочевий смузі готовий.
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За бажання прикрасити смузі кубиками солодкого перцю і половинками кружечків огірка.
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При подачі смузі можна трохи підсолити до смаку.
Смачного!
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