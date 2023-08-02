Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.
Сьогодні здаватися в полоні своїх бажань і почуттів буде набагато легшим від звичайного. Завести нове хобі, нових друзів, ворогів або навіть новий роман дуже можливо.
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
2 серпня ми відзначаємо день Іллі-пророка.
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