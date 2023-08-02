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02.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 серпня

У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 85 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +27°...+29°C (відчувається як +33°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 72 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність,  ймовірність опадів 40%. Температура повітря +28°…+24° (відчувається як +30°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 61 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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