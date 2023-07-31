31.07.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо конверти з пекінської капусти
Варіації на тему відомої та смачної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт - своэєрідний варіант голубців. І, мабуть, більш традиційному для нас рецепту смаком не поступається.
Що варто врахувати
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Щоб розм'якшити листя капусти, помістіть їх у мікрохвильову піч, на повну потужність, хвилини на три - чотири (зверху накривати захисним ковпаком для мікрохвильової печі).
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Другий спосіб – пару хвилин кип'ятити на маленькому вогні, до розм'якшення.
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Якщо зовсім не любите часник – виключіть його з інгредієнтів.
Конверти з пекінської капусти
Продукти:
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Капуста пекінська – 6 шт. листів
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Помідор – 2 шт.
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Морква – 1 шт.
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Цибуля ріпчаста - 1 шт.
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Часник – 2 зуб.
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Сир напівтвердий або будь-який – 60 г
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Яйце куряче - 1 велике або 2 невеликі.
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Борошно – 3 ст.
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Сіль за смаком
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Перець чорний – до смаку
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Олія - 4 ст.л.
Покроковий рецепт приготування
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Цибулю порізати кубиком,
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Моркву потерти на тертці,
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Часник пропустити через прес (або розчавити за допомогою леза ножа та дрібно порізати).
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У капусти зрізати тверду білу частину.
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На сковороді, з додаванням олії (пара ложок) 3-4 хвилини обсмажити цибулю з морквою.
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Наприкінці додати подрібнений часник
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Перемішати і за хвилину вимкнути.
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На лист капусти викласти порізаний помідор, зверху ложку обсмажування та шматочок сиру.
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Сформувати, скрутити як конверта. Якщо не буде жодних дірок, то й сир не витікає у процесі приготування, що нам і потрібно.
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Обваляти конверт спочатку в муці, а потім у збитому яйці.
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У нагріту сковороду влити олію
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Обсмажити конверти з двох боків до гарної рум'яності.
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Після прикрити кришкою і згасити їх 5 хвилин.
Приємного вам апетиту!
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