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31.07.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо конверти з пекінської капусти

Варіації на тему відомої та смачної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт - своэєрідний варіант голубців. І, мабуть, більш традиційному для нас рецепту смаком не поступається.
 

Що варто врахувати

 
  • Щоб розм'якшити листя капусти, помістіть їх у мікрохвильову піч, на повну потужність, хвилини на три - чотири (зверху накривати захисним ковпаком для мікрохвильової печі).
  • Другий спосіб – пару хвилин кип'ятити на маленькому вогні, до розм'якшення.
  • Якщо зовсім не любите часник – виключіть його з інгредієнтів.
 

Конверти з пекінської капусти

 

Продукти:

  • Капуста пекінська – 6 шт. листів
  • Помідор – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Сир напівтвердий або будь-який – 60 г
  • Яйце куряче - 1 велике або 2 невеликі.
  • Борошно – 3 ст.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний – до смаку
  • Олія - ​​4 ст.л.

Покроковий рецепт приготування

  1. Цибулю порізати кубиком,
  2. Моркву потерти на тертці,
  3. Часник пропустити через прес (або розчавити за допомогою леза ножа та дрібно порізати).
  4. У капусти зрізати тверду білу частину.
  5. На сковороді, з додаванням олії (пара ложок) 3-4 хвилини обсмажити цибулю з морквою.
  6. Наприкінці додати подрібнений часник
  7. Перемішати і за хвилину вимкнути.
  8. На лист капусти викласти порізаний помідор, зверху ложку обсмажування та шматочок сиру.
  9. Сформувати, скрутити як конверта. Якщо не буде жодних дірок, то й сир не витікає у процесі приготування, що нам і потрібно.
  10. Обваляти конверт спочатку в муці, а потім у збитому яйці.
  11. У нагріту сковороду влити олію
  12. Обсмажити конверти з двох боків до гарної рум'яності.
  13. Після прикрити кришкою і згасити їх 5 хвилин.
 
 
Приємного вам апетиту!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати томатну брускету.
 

 

Тэги:  рецепт, конверти, капуста, помідор, морква, цибуля, часник, сир
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