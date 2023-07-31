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31.07.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Рецидивіст за гратами у Харкові агітував співкамерників втекти до окупантів

У Харкові судитимуть чоловіка, який закликав приєднатися до ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річного раніше судимого чоловіка, який, відбуваючи чергове покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», на початку 2023 року вчинив новий злочин: 
  • систематично агітував співкамерників підтримувати РФ. 
  • казав: «Скоро Харків стане російським містом»
  • закликав заарештованих організувати втечу, щоб приєднатися до лав російської армії.
Колаборанта судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено посіпаку окупантів.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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