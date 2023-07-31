    
Главная Новини Харкова Армія ЗСУ відбили атаки ворога на сході Харківщини
31.07.2023  19:42   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили атаки ворога на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Відбили атаки окупантів на сході Харківщини ЗСУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Хареівщини: Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли 6 населених пунктів Харківської області: Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.07 Армія Загарбники примусово мобілізують чоловіків на окупованих територіях 31.07 Надзвичайні події Ворог здійснив обстріл Ізюмського району 31.07 Надзвичайні події Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу Куп'янського району
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 