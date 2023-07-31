31.07.2023 19:22 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про заміну систем опалення у житлових будинках міста

Про плани щодо оновлення внутрішньобудинкових систем поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



Ігор Терехов розповів про заміну систем опалення у житлових будинках міста



Як повідоляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов розповів про оновлення внутрішньобудинкових системи опалення у місті. Такі роботи КП «Харківські теплові мережі» вже виконало на вул. Молочній, 14.

Читайте також: Ігор Терехов доповів Президенту України про готовність до нового опалювального сезону

Як повідомив Харківський міський голова, це перший крок до модернізації всієї системи теплопостачання.

«Ми плануємо провести такі роботи у ста будинках, застосовуючи енергозберігальні технології, що дозволить пройти зимовий сезон на досить високому рівні. Адже прокладеним тут трубам було приблизно 60 років, і мешканці скаржилися на перебої з теплом. Тепер ця проблема вирішена. Крім того, заміна мереж дозволить економити енергоносії КП «Харківські теплові мережі» та споживачам», - зазначив міський голова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: