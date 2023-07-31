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31.07.2023  19:22   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про заміну систем опалення у житлових будинках міста

Про плани щодо оновлення внутрішньобудинкових систем поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Ігор Терехов розповів про заміну систем опалення у житлових будинках міста
Як повідоляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду,  мер Харкова Ігор Терехов розповів про оновлення внутрішньобудинкових системи опалення у місті. Такі роботи КП «Харківські теплові мережі» вже виконало на вул. Молочній, 14.
 
 
Як повідомив Харківський міський голова, це перший крок до модернізації всієї системи теплопостачання.
 
«Ми плануємо провести такі роботи у ста будинках, застосовуючи енергозберігальні технології, що дозволить пройти зимовий сезон на досить високому рівні. Адже прокладеним тут трубам було приблизно 60 років, і мешканці скаржилися на перебої з теплом. Тепер ця проблема вирішена. Крім того, заміна мереж дозволить економити енергоносії КП «Харківські теплові мережі» та споживачам», - зазначив міський голова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова триває підготовка внутрішньобудинкових систем до опалювального періоду.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, опалювальний сезон, харків
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