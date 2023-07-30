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30.07.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов доповів Президенту України про готовність до нового опалювального сезону

Харківський міський голова Ігор Терехов доповів Президенту про готовність до нового опалювального сезону на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

 
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив  Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов розповів, що для Харкова тема підготовки до нового опалювального сезона є нагальною і відповідальною, особливо в непростих реаліях війни.  
 
«Зазначив про вже виконану роботу та наші найближчі плани, в які входить запуск 31-ї блочно-модульної автономної котельні, закінчення перекладки 220 кілометрів магістральних трубопроводів та, головне, —  суттєве посилення захисту енергетичних обʼєктів та системи теплопостачання. Тримаємо руку на пульсі разом»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 липня, взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, ігор терехов, харків
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