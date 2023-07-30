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30.07.2023  18:55   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка таКуп’янськ на Харківщині.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 липня близько 8:00 російські військові здійснили мінометний обстріл міста Вовчасньк. 
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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