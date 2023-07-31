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31.07.2023  18:52   Дмитро Колонєй

Загарбники примусово мобілізують чоловіків на окупованих територіях

Чоловіків ловлять на вулицях і відправляють на фронт загарбники.

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки України Андрій Черняк розповів про дії загарбників:
 
  • триває насильницька мобілізація: окупанти ловлять людей на вулиці, приходять на підприємства,  переодягають та відправляють на фронт.
  • таким чином на окупованих територіях України було мобілізовано близько 60 000 чоловіків. Обіцяли відправити у  другу на третю лінії, а насправді люди потрапляли на передову.
  • Росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.
  • єдина реальна можливість вижити ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон.

Нагадуємо, що раніше РЕДПОСТ розповідав, що окупанти розповсюджують фейк про мобілізацію в Україні.

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, мобілізація
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