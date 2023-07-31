31.07.2023 18:11 Дмитро Колонєй
Якою буде погода у серпні в Україні розповів синоптик
Експерт розповів, яких сюрпризів від погоди слід очікувати у серпні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Апостроф, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, у 2023 році серпень у нашій країні очікується контрастним за розподілом температури повітря, а дощі пройдуть нерівномірно територією.
Аномальна спека
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У першій декаді місяця надходження сухого та спекотного повітря з Середньої Азії та Близького Сходу призведе до найбільш потужної в цьому році теплової хвилі на території України.
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Аномальна спека від +35 до +41 очікується у центральних, південних та східних областях у період з 5 по 9 серпня. У західних та північних регіонах у цей період буде відносно низький температурний фон.
Дощі
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Друга декада місяця почнеться з перебудови атмосферних процесів, на тлі яких денна температура знизиться і зросте ймовірність дощів.
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У третій декаді серпня на тлі динамічного характеру погоди над країнами Європи в Україні буде часта зміна циклонів та антициклонів, через що опади пройдуть у більшості регіонів країни.
Опадів зазвичай буде більше в західних областях - місцями їх випаде більше норми на 50-80%. А ось у південній частині України наприкінці серпня очікується посуха та перевага спекотних повітряних мас.
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Середньомісячна температура в Україні очікується в межах +20…+26, що виявиться на 1,5-2 градуси вище за норму.
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У південних і східних областях місцями на 3-4 градуси вище за середні багаторічні показники за рахунок аномальної спеки на початку місяця.
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