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29.07.2023  20:50   Дмитро Колонєй

Окупанти розповсюджуют фейк про мобілізацію в Україні

Про це інформує Генштаб ЗСУ.


Окупанти розповсюджуют фейк про мобілізацію в Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Твіттер Генштаба ЗСУ, ворог проводить чергову інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізаційних заходів в Україні.
 
Так, «під прапором» щоденної програми новин телевізійного каналу «1+1»  ТСН («Телевізійна служба новин»), поширюють фейк про «повну мобілізацію» в Україні, під час якої нібито планується призвати 80% чоловіків. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у твіттері.
 
Окрім цього, в будинкових групах та чатах у месенджерах розповсюджуються повідомлення на кшталт: «Доброго дня! Завтра зранку і до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція і військові, всім чоловікам призивного віку вручатимуть повістки».
 
У штабі попереджають, що це дезінформація.
 
«Її мета — дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед українців. Закликаємо всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що вони є дезінформацією», — додало відомство.
 
Нагадаємо, згідно рішення Верховної Ради України, воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть ще 90 днів, починаючи з 18 серпня.
 
У Генштабі наголосили, що жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не розглядались і не ухвалювались.
 
Источник:   Твіттер Генштаба ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, фейк, генштаб, мобілізація
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