29.07.2023 20:50 Дмитро Колонєй

Окупанти розповсюджуют фейк про мобілізацію в Україні

Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Окупанти розповсюджуют фейк про мобілізацію в Україні



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Твіттер Генштаба ЗСУ, ворог проводить чергову інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Так, «під прапором» щоденної програми новин телевізійного каналу «1+1» ТСН («Телевізійна служба новин»), поширюють фейк про «повну мобілізацію» в Україні, під час якої нібито планується призвати 80% чоловіків. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у твіттері.

Окрім цього, в будинкових групах та чатах у месенджерах розповсюджуються повідомлення на кшталт: «Доброго дня! Завтра зранку і до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція і військові, всім чоловікам призивного віку вручатимуть повістки».

У штабі попереджають, що це дезінформація.

«Її мета — дискредитувати мобілізаційні заходи в Україні та поширити паніку серед українців. Закликаємо всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що вони є дезінформацією», — додало відомство.

Нагадаємо, згідно рішення Верховної Ради України, воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть ще 90 днів, починаючи з 18 серпня.

У Генштабі наголосили, що жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації не розглядались і не ухвалювались.