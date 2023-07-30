30.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 30 липня

У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 2.6 м/с. Вологість повітря 94 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 21 %. Температура повітря +25°...+26°C (відчувається як +26°C). Вітер північно-західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 61 %. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +26°…+22° (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 2.1 м/с. Вологість повітря 56 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

30 липня відзначається день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). У цей час можна спостерігати зорі з пазорями (голубими спалахами блискавиць).

Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дні липня.