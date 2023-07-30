30.07.2023 06:30

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки закликають до акуратності у спілкуванні. Тим, хто любить тиснути на оточуючих, сьогодні доведеться несолодко: оточуючі можуть дати дуже різку відсіч, аж до фізичної.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна може мати можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Овен не пошкодує – він скине зі своїх плечей чималий тягар, а натомість йому відкриються нові перспективи.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити йому палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш затято Телець здатний захищати своїх друзів чи всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить йому розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж – надвечір Телець може з подивом виявити, що нажив собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! Успішна стратегія Близнюків проста: жодної хитрості, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Близнюкам допоможуть щирість та чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. Чітко сформульована мета відкриє перед Близнюками нові можливості та нові двері.

Рак (22 червня – 23 липня)

Будь-яка дрібниця в очах Рака здатна прийняти розміри слона! Через це йому важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити в першу чергу, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься йому однаково важливим. У результаті Рак здатний хапатися відразу за все і ... так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Раку згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Небагато дисципліни в думках і справах йому не зашкодить.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може випадково образити когось, навіть зовсім не бажаючи. Зірки схиляють його до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Лев здатний випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Леву вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там йому буде не до викривальних розмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві слід бути обережною у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють її до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Діва здатна бути критичною стосовно оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Діві в розмовах не торкатися хворобливих та делікатних тем. Вирішити проблему вона все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навколишні можуть втягнути Терези в суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Терези навіть відчують, що хтось харчується їхніми емоціями, енергетично вампірит! Зірки радять їм у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ключем до успіху у гороскопі Скорпіона буде рішучість! Скорпіон може наважитися на сміливий крок, єдина умова – цей крок має бути добре продуманим. Так що якщо у Скорпіона в запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час розпочати діяти. Гірше, якщо Скорпіон візьметься за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути його на необачний вчинок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець та делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Стрілець вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Стрільця не стала ґрунтом для сварок, зірки радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Стрільця під ногами, він здатний зробити неможливе!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу не варто траплятися начальству на очі – є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Козеріг у чомусь залежить або які мають на нього вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Козерога дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, йому необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію приготуватися до того, що йому доведеться обстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку або звинувачення на його адресу. Водночас, Водолію навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках у нього залізні аргументи, зірки радять йому зачекати. Краще продемонструвати свої козирі в інший день, коли Водолій матиме більше шансів на перемогу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Для Риб настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Риби не могли наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяли. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.