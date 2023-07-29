29.07.2023 20:16

У Харкові відкрилась виставка-діалог про вуличні назви (фото)

У Харкові відкрилась вулична виставка «Власні Назви».



Фото: Василь Голосний /



"Мета виставкового проєкту ЛітМузею “Власні назви” – створити простір для діалогу з містянами, поділитися з ними своїм баченням “літературної” топоніміки та почути думки харківʼян, як має “звучати” місто. Чиї імена та культурні контексти мають нас оточувати щодня. Які назви – наші ВЛАСНІ НАЗВИ – мають наповнювати Харків. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Мета виставкового проєкту ЛітМузею “Власні назви” – створити простір для діалогу з містянами, поділитися з ними своїм баченням “літературної” топоніміки та почути думки харківʼян, як має “звучати” місто. Чиї імена та культурні контексти мають нас оточувати щодня. Які назви – наші ВЛАСНІ НАЗВИ – мають наповнювати Харків.

Виставковий проєкт “ВЛАСНІ НАЗВИ” складається з двох частин.

Перша констатує присутність тих російських письменників, чиї імена маркують собою символічний простір міста. Мистецькі стенди інформують про те, хто ці автори, чим відомі і який стосунок саме вони мають до Харкова – та як загалом ці фігури ставились до українських справ.

Друга частина проєкту – "підсвічування" тих українських письменників і письменниць, яких у нашому просторі немає, або їм відведено непропорційно мале місце. Проте вони цілком заслуговують своєю біографією, і своїми літературними здобутками бути маркованими в нашому міському просторі. Скажімо, група «харківських романтиків» чи ж геніальний поет Володимир Свідзінський. З іншого боку, відвідувачам буде запропоновано в інтерактивний спосіб запропонувати свій варіант переназивання того чи іншого “літературного” топоніму" - розповідають організатори виставки.

Виставка триватиме з 29 липня до 25 жовтня у сквері Поезії.

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