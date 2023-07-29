29.07.2023 19:58 Дмитро Колонєй

Афера на ДТП: кіберполіція попереджає харків'ян про шахрайську схему у соцмережах

Харків'яни найчастіше можуть з цією аферою зіткнутися у Facebook.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у Facebook зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.

Що потрібно зробити, якщо надійшло таке повідомлення

У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення - надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження! Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції (https://t.me/CyberpolUA) або інших компетентних органів.