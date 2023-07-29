29.07.2023 19:58 Дмитро Колонєй
Афера на ДТП: кіберполіція попереджає харків'ян про шахрайську схему у соцмережах
Харків'яни найчастіше можуть з цією аферою зіткнутися у Facebook.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Facebook зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».
Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.
Що потрібно зробити, якщо надійшло таке повідомлення
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У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу.
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Якщо ви отримали таке повідомлення - надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!
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Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції (https://t.me/CyberpolUA) або інших компетентних органів.
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