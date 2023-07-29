29.07.2023 19:24 Дмитро Колонєй

Змінився порядок передачі показань за газ: що потрібно знати мешканцям Харківщини

Стало відомо, як знімати показання лічильника коли та куди їх передавати жителям Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Хвиля, почастішали скарги українців, що у платіжках за газ їм дописують "зайві" кубометри. А справа - у поданих показники.

Щоб правильно знімати показники лічильника газу потрібно розібратися, який тип лічильника встановлений саме у вас, оскільки вони бувають механічними та електронними.

Механічний

Пристрій має барабан із цифрами. Показники розділені на дві частини, тому важливо пам'ятати, що цифри після коми або іншого кольору з правого боку записувати не потрібно.

Електронний

Відмінність у цьому, що замість барабана у ньому є екран. Однак принцип зняття показника залишається незмінним - потрібно записати цифри зліва направо до коми. У такому вигляді приладів обліку цифри не позначаються іншим кольором. У зв'язку з цим споживачі мають бути особливо уважними.

Куди подавати показники

Подавати показники лічильника газу слід до газорозподільних компаній (облгазів), а не постачальників блакитного палива. При цьому наразі через процес консолідації деяких облгазів Нафтогазом мешканці деяких регіонів мають представляти показники Нафтогазу. Зокрема, це можна зробити в особистому кабінеті, у чат-ботах у Viber, Telegram або смс-повідомленні на номер 4647.

Як зазначається, такі зміни стосуються мешканців Харкова та області, а також Донбасу та Херсонщини. З липня сюди додалися Києвоблгаз, Житомиргаз та Львівгаз.

Свою увагу українцям слід звернути й на те, що своєчасне подання показників дозволить не переплачувати за газ. Тобто якщо зробити все правильно, то платити доведеться тільки за спожиті кубометри, а в майбутньому не виникне проблем з перерахунком.

Строки передачі показників

Отже, показники лічильника передаються з першого до п'ятого числа включно щомісяця. Таким чином, якщо передати дані шостого числа, то нарахування може бути некоректним.

"Нафтогаз України" нагадала клієнтам, що з 28 липня до 5 серпня 2023 року можна передавати свідчення лічильника через сервіси обліку газу компанії.