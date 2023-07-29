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29.07.2023  18:50   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв вісім мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 4 населених пунктів Харківської області: Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 селища Харкывщни: Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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