29.07.2023 18:50 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв вісім мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 4 населених пунктів Харківської області: Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 селища Харкывщни: Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.