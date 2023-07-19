19.07.2023 15:26 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні попереджають про шахрайські об'яви у соцмережах та аферу "Друг просить у борг"
Харківські жителі можуть попастися на шахрайську схему.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, українці отримують повідомлення в різних меседжерах від знайомих або близьких людей, які просили терміново скинути гроші на картку. Нерідко за такими sms ховаються шахраї.
Як не потратипи на гачк аферистів
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перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах.
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Пам’ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;
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запитайте друга про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая;
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напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людина, яка просить у вас фінансову допомогу.
Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.
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