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19.07.2023  15:26   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні попереджають про шахрайські об'яви у соцмережах та аферу "Друг просить у борг"

Харківські жителі можуть попастися на шахрайську схему.

Попереджають про шахрайські об'яви у соцмережах та аферу "Друг просить у борг"
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, українці отримують повідомлення в різних меседжерах від знайомих або близьких людей, які просили терміново скинути гроші на картку. Нерідко за такими sms ховаються шахраї. 
 
 
Як не потратипи  на гачк аферистів
 
  • перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах.
  • Пам’ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;  
  • запитайте друга про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая; 
  • напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людина, яка просить у вас фінансову допомогу.
 
Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що  правоохоронці попереджають мешканців Харкова про аферу "виграш автівки".
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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