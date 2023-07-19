19.07.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Помер герой-ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС

19 липня на 60-му році життя перестало битися серце ветерана служби порятунку, героя-ліквідатора катастрофи на Чорнобильській АЄС Калітієвського Миколи Миколайовича.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

39 років свого життя він присвятив порятунку життя людей. Пройшов шлях від курсанта Харківського пожежно-технічного училища до заступника начальника Головного управління МНС України в Харківській області. Після виходу на пенсію продовжував працювати в Харківському гарнізоні ДСНС.

У період з 13 липня по 12 листопада 1987 року приймав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, де виконував покладені на нього обов’язки сумлінно і самовіддано, проте втратив своє здоров’я.

«Колектив харківських рятувальників висловлює співчуття рідним і близьким Миколи Миколайовича та глибоко сумує з приводу передчасної смерті»,- йдеться у повідомленні.