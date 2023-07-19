19.07.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Вдарив та пограбував: у Харкові чоловік отримав тюремний термін за скоєння злочину

Прокурори в апеляції домоглись реального покарання для чоловіка, який пограбував перехожого.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели вину 39-річного харків’янина. У вересні 2022 року чоловік, перебуваючи біля житлового будинку, розташованого по проспекту Гагаріна, підійшов до перехожого та попрохав у нього мобільний телефон, щоб подзвонити. Почувши відмову, зловмисник вдарив потерпілого у грудну клітину, від чого той втратив рівновагу.

Скориставшись тим, що потерпілий після удару не міг йому перешкоджати, грабіжник обшукав кишені його куртки і забрав його майно, зокрема мобільний телефон. У подальшому зловмисник «заробив» гроші, здавши цей ґаджет у ломбард.

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі та, відповідно до ст. ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справах Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано з призначенням обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років з його реальним відбуванням.