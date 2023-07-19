19.07.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває імунізація тварин

Питання попередження розповсюдження хвороб серед свійських та диких тварин обговорили під час апаратної наради.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Роботи з діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин здійснюють 9 державних установ ветеринарної медицини, із них 3 державні лікарні ветеринарної медицини в Богодухівському, Красноградському, Лозівському районах області.

Зокрема, триває підготовка до осінньої імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу у 2023 році восени. До Держпродспоживслужби надано замовлення на майже 300 тисяч доз приманок з вакциною.

«За півроку Державною службою ветеринарної медицини області вакциновано 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби. У тому числі заходи з профілактики сказу проводяться на деокупованих територіях регіону, де з початку поточного року щеплено майже 6 тисяч собак та більш як 5 тисяч котів», – розповів в.о начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Андрій Бабарук.

Впродовж півроку виявлено 5 випадків сказу у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.