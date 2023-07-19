19.07.2023 13:55 Віталій Хінєвіч
У Харківській області триває імунізація тварин
Питання попередження розповсюдження хвороб серед свійських та диких тварин обговорили під час апаратної наради.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Роботи з діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин здійснюють 9 державних установ ветеринарної медицини, із них 3 державні лікарні ветеринарної медицини в Богодухівському, Красноградському, Лозівському районах області.
Зокрема, триває підготовка до осінньої імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу у 2023 році восени. До Держпродспоживслужби надано замовлення на майже 300 тисяч доз приманок з вакциною.
«За півроку Державною службою ветеринарної медицини області вакциновано 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби. У тому числі заходи з профілактики сказу проводяться на деокупованих територіях регіону, де з початку поточного року щеплено майже 6 тисяч собак та більш як 5 тисяч котів», – розповів в.о начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Андрій Бабарук.
Впродовж півроку виявлено 5 випадків сказу у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.
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