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19.07.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває імунізація тварин

Питання попередження розповсюдження хвороб серед свійських та диких тварин обговорили під час апаратної наради.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Роботи з діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин здійснюють 9 державних установ ветеринарної медицини, із них 3 державні лікарні ветеринарної медицини в Богодухівському, Красноградському, Лозівському районах області.
 
Зокрема, триває підготовка до осінньої імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу у 2023 році восени. До Держпродспоживслужби надано замовлення на майже 300 тисяч доз приманок з вакциною.
 
«За півроку Державною службою ветеринарної медицини області вакциновано 38 тисяч собак, 27 тисяч кішок, 9 тисяч великої рогатої худоби. У тому числі заходи з профілактики сказу проводяться на деокупованих територіях регіону, де з початку поточного року щеплено майже 6 тисяч собак та більш як 5 тисяч котів», – розповів в.о начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Андрій Бабарук.
 
Впродовж півроку виявлено 5 випадків сказу у 3 собак, кота та дикої тварини – червоної лисиці. Усі випадки зафіксували на Лозівщині.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  імунізація тварин, харків
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