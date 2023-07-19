19.07.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Саперами виявлено та знешкоджено 121 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 18 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,5 га території, з них 5900 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 10,7 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 121 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3292 га території, 277 км автомобільних доріг, 2222 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 645 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зіткнулися легкове авто та автобус.