19.07.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
Фестиваль робототехніки пройде у Харкові
Відвідувачі заходу зможуть ознайомитися з роботою майже чотирьох десятків роботів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
На фестивалі будуть представлені десять роботів з «Lego», шість рухливих роботів, робототехніка «Mindstorms», а також столи для виготовлення роботів з «Lego».
Також бажаючі зможуть взяти участь у квесті, вікторинах та конкурсах, зіграти в го, шахи та шашки.
Захід проводиться Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно зі школою «Inventor», Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та Харківською міською федерацією гри в Го.
Фестиваль пройде 21 липня о 16:00 в ТРЦ «Нікольський».
Раніше РЕДПОСТ
писав, що в НТУ «Харківський політехнічний інститут» визначили переможця
шостого сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB.
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