19.07.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Фестиваль робототехніки пройде у Харкові

Відвідувачі заходу зможуть ознайомитися з роботою майже чотирьох десятків роботів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На фестивалі будуть представлені десять роботів з «Lego», шість рухливих роботів, робототехніка «Mindstorms», а також столи для виготовлення роботів з «Lego».

Також бажаючі зможуть взяти участь у квесті, вікторинах та конкурсах, зіграти в го, шахи та шашки.

Захід проводиться Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно зі школою «Inventor», Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та Харківською міською федерацією гри в Го.

Фестиваль пройде 21 липня о 16:00 в ТРЦ «Нікольський».

Раніше РЕДПОСТ писав, що в НТУ «Харківський політехнічний інститут» визначили переможця шостого сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB.