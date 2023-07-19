    
Главная Новини Харкова Суспільство Фестиваль робототехніки пройде у Харкові
19.07.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Фестиваль робототехніки пройде у Харкові

Відвідувачі заходу зможуть ознайомитися з роботою майже чотирьох десятків роботів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На фестивалі будуть представлені десять роботів з «Lego», шість рухливих роботів, робототехніка «Mindstorms», а також столи для виготовлення роботів з «Lego». 
 
Також бажаючі зможуть взяти участь у квесті, вікторинах та конкурсах, зіграти в го, шахи та шашки. 
 
Захід проводиться Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно зі школою «Inventor», Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та Харківською міською федерацією гри в Го.
 
Фестиваль пройде 21 липня о 16:00 в ТРЦ «Нікольський».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в НТУ «Харківський політехнічний інститут» визначили переможця шостого сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  фестиваль, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Культура та туризм У Харкові відбувся брейкінг-фестиваль 04.07 Культура та туризм Харківські школярки успішно виступили на всеукраїнських фестивалі та конкурсі 01.07 Концерти, фестивалі У Харкові пройшов COSPLAY FEST (великий фоторепортаж)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 