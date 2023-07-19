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19.07.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили чоловіка з гранатою

1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали упродовж доби працівники поліції Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 41-річного мешканця міста Кривий Ріг, який зберігав при собі гранату Ф1. Проводиться подальша перевірка.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3454 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Також правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік пограбував кіоск.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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