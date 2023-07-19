19.07.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили чоловіка з гранатою

1229 звернень від громадян про правопорушення та події отримали упродовж доби працівники поліції Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 41-річного мешканця міста Кривий Ріг, який зберігав при собі гранату Ф1. Проводиться подальша перевірка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3454 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Також правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік пограбував кіоск.