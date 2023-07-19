19.07.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: є жертви

Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів.

У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки. У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.