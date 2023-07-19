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19.07.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли Харківської області: є жертви

Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів.
 
У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.
 
Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. 
 
В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки.  У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені виявили чоловіка з гранатою.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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