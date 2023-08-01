01.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 серпня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8 %. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 1 м/с. Вологість повітря 85 %. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +26°...+28°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 1 м/с. Вологість повітря 72 %. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, дощ, можливі грози, ймовірність опадів 42 %. Температура повітря +27°…+22° (відчувається як +27°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 61 %. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро – вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро – дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.