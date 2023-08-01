01.08.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.

Овен (21 березня – 20 квітня

Гороскоп віщує Овну непоганий день, коли він буде схильний дивитися на життя філософськи. Що ж, іноді це єдиний правильний підхід до речей, які не можеш змінити. Навіть якщо не все в Овна складатиметься гладко, його незворушність і почуття гумору допоможуть йому не драматизувати ситуацію або навіть повернути її на свою користь. При цьому що б не сталося, похитнути спокій Овна буде важко.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Спілкування та інформація необхідні Тельцю як повітря! Чим більше навколо нього людей, тим краще, причому не так важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Телець з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, Тельець має шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє його поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп схиляє Близнюків маніпулювати людьми, втім, оточуючі й самі охоче танцюватимуть під їхню дудку. Причому Близнюки будуть переконані, що роблять це не заради особистої вигоди, а заради спільних цілей – наприклад, для роботи чи на благо сім'ї. Щоб досягти бажаного, Близнюки можуть використати не лише свій дар переконання, а й свої зв'язки, чутки та інші таємні важелі – все це допоможе їм досягти результатів. Головне, щоб гра в «сірого кардинала» не велася надто вже всерйоз.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має шанс відчути на собі справедливість приказки: "Все добре в міру"! День схиляє його до помірності у всьому – у справах, у вчинках, у їжі, у розмовах, у коханні. У будь-яких питаннях, які Рак вирішуватиме, йому варто вибрати золоту середину, а якщо питання спірне – пошукати компроміс. Тільки тоді його результат не розчарує. Якщо Рак почне рубати з плеча, то ризикує, що від його проектів і планів залишаться тільки дрібні тріски.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ситуація може вимагати від Лева підтримати когось із оточуючих, надати допомогу, вислухати чи дати пораду. Більше того, Лев і сам буде налаштований альтруїстично, тому навіть якщо до нього не звернуться по допомогу, він здатний сам її запропонувати. День наділяє Лева бажанням дбати, захищати та опікуватися, роблячи його чудовим слухачем та психоаналітиком. Єдине «але»: у коханні турбота Лева може виявлятися надто активно. Намагайтеся, щоб вона не перетворилася на нав'язливість.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва не проти покомандувати оточуючими! Втім, найчастіше оточуючі будуть лише «за». День наділяє Діву впевненістю в собі та харизмою, дозволяючи виявляти лідерські якості та навіть трохи маніпулювати людьми. Завдяки цьому Діві буде неважко просунути свою ідею, організувати будь-який процес, переконати у своїй правоті. Це гарний день для того, щоб підкорити чиєсь серце чи просунутися у кар'єрі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки – що більше близьких людей збереться разом, то краще! У колі рідних Терези чекає не лише щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме цього дня Терези отримають несподівану допомогу чи пропозицію від своїх близьких. Якщо ж Терези не могли зважитися завести довірчу розмову, саме час все обговорити в невимушеній та душевній сімейній обстановці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День наділяє Скорпіона чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, він цього й не відчує, але достатньо йому випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Скорпіону приділити час загартування та навантажень на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День обіцяє порадувати Стрільця приємними сюрпризами. У всьому, за що б він не взявся, успіх обіцяє бути на його боці, особливо в тому, що пов'язано з любовними справами та фінансами. Цілком ймовірно, день порадує його гарним прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичною зустріччю. Щоб перевірити це, Стрільцю достатньо не сидіти в чотирьох стінах: знайомтеся, закохуйтеся, призначайте побачення, займайтеся бізнесом та шопінгом!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерозі прокинуться лідерські задатки! День наділяє його здатністю швидко приймати рішення, брати за них відповідальність та організовувати оточуючих для того, щоб втілювати ці рішення в життя. Все це вдаватиметься Козерогу без особливих зусиль: оточуючі охоче підтримають його у всіх починаннях. Тож зірки радять Козерогу сміливо брати ініціативу до своїх рук, адже якщо не він, то хто ж?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Зірки попереджають його про те, що хтось може безсоромно намагатися маніпулювати Водолієм у своїх інтересах або обтяжувати його нескінченними проханнями. Такий вже це день, що Водолій своєю поступливістю буквально провокуватиме в людях експлуататорські замашки! Тож доведеться йому або провести цей день подалі від усіх, або наполегливо відбиватися від нав'язливих прохачів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби тонко відчуватимуть усе, що довкола, насамперед – людей, які знаходяться з ними поряд. Для них не важко уявити себе на місці співрозмовника, подивившись на світ з його дзвіниці. Завдяки цьому Риби будуть прекрасним слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє їх розвиненою інтуїцією, творчими здібностями та буйною фантазією. А ось логічні висновки та розрахунки наділятимуть Риб силою.