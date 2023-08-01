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01.08.2023  21:02   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли прикордонні селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківської області. Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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