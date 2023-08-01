Ворог обстріляв прикордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 серпня 2023 року.
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День схиляє до комунікабельності та легкості, тому може виникнути бажання багато часу провести у веселій компанії, разом із близькими чи друзями.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою.
1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів.
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