01.08.2023 20:30 Дмитро Колонєй

У Харкові очікують відповіді Фонду держмайна щодо переходу на баланс міста УНДІ протезування

У Харкові вже півроку працюють над цим питанням



У Харкові очікують відповіді Фонду держмайна щодо переходу на баланс міста УНДІ протезування



Як повідомлє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду у листопаді 2022 року до Харківського міського голови Ігоря Терехова звернувся колектив Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (зараз – Державне некомерційне підприємство «Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації») з проханням ініціювати питання про передачу їхньої установи в комунальну власність територіальної громади міста Харкова.

Підставою для вказаного звернення слугували обставини передачі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності до сфери управління Фонду державного майна на підставі відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України, що викликало у колективу певні занепокоєння з приводу можливої підготовки Інституту до подальшої приватизації.

Розуміючи, що в умовах дії воєнного стану, запровадженого у зв’язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації, цей інститут фактично набуває стратегічного значення для забезпечення надання медичних послуг в галузі протезування як цивільному населенню, так і захисникам України, вказане питання було опрацьоване Харківською міською радою. Під час позачергової сесії 17 листопада 2022 року практично одностайно було ухвалене рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України з ініціативою-пропозицією щодо безоплатної передачі з державної до комунальної власності Харківської міської територіальної громади цього майнового комплексу.

Крім цього, на тій же сесії депутатський корпус надав згоду на прийняття установи до комунальної власності Харківської міської територіальної громади з зобовʼязанням використовувати зазначений обʼєкт за цільовим призначенням і не відчужувати його у приватну власність.

Слід зазначити, що станом на момент ухвалення такого важливого для міста рішення діяльність УкрНДІпротезування була призупинена, зокрема і через відсутність бюджетного фінансування, що суттєво ускладнювало надання допомоги цивільним та військовим пацієнтам з ампутацією у Харкові.

Проте, обґрунтовуючи необхідність ухвалення рішення щодо передачі інституту з державної власності у комунальну, Харківська міськрада у своїй Пропозиції зазначила, що очікуваним результатом передачі в комунальну власність вищевказаного інституту є потенційна можливість своєчасного надання допомоги якісного рівня великій кількості хворих, а також постраждалим, які отримали мінно-вибухові поранення під час військової агресії рф, в умовах сучасної клініки з застосуванням унікального роботизованого високоефективного реабілітаційного обладнання за участю висококваліфікованих лікарів та сертифікованих спеціалістів з реабілітації та протезування.

Харківська міська рада підготувала та передала всі необхідні документи, визначені Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», до Фонду державного майна України та очікує ухвалення відповідного рішення.