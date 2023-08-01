На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога

Минулої доби щонайменше 13 населених пунктів Харківщини потерпали від ворожих обстрілів
Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 1 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ,
Бойова обстановка на Харківщині наступна.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 липня 2023 року.
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