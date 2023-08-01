01.08.2023 08:22 Рита Парфенова

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили атаки ворога

Минулої доби щонайменше 13 населених пунктів Харківщини потерпали від ворожих обстрілів

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 1 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ,

Бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки.



На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового. Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне. Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 липня 2023 року.