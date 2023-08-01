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01.08.2023  08:03   Рита Парфенова

Харків атакували БПЛА: подробиці від ДСНС

Проти ночі 1 серпня у двох районах Харкова сталися вибухи внаслідок ворожої атаки безпілотниками.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, в результаті нічної атаки безпілотників дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.

Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.

Ще 3 влучання були зафіксовані на території спортивного об'єкту у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, госпіталізований до медичного закладу. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу Куп'янського району.
 
У Харкові БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району
 
У Харкові БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району
 
У Харкові БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району
 
У Харкові БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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