01.08.2023 08:03 Рита Парфенова

Харків атакували БПЛА: подробиці від ДСНС

Проти ночі 1 серпня у двох районах Харкова сталися вибухи внаслідок ворожої атаки безпілотниками.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, в результаті нічної атаки безпілотників дві будівлі було зруйновано, в одній сталася пожежа.

Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.



Ще 3 влучання були зафіксовані на території спортивного об'єкту у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, госпіталізований до медичного закладу. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки.