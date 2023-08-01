Харків атакували БПЛА: подробиці від ДСНС

Проти ночі 1 серпня у двох районах Харкова сталися вибухи внаслідок ворожої атаки безпілотниками.
Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. Сталася пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.
Ще 3 влучання були зафіксовані на території спортивного об'єкту у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, госпіталізований до медичного закладу. Підрозділи ДСНС залучались для перевірки.
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