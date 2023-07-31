    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу Куп'янського району
31.07.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу Куп'янського району

Правоохоронці працюють на місці ракетного удару по селищу міського типу Шевченкове.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 31 липня близько 9:30 зс рф завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. 
 
Повністю зруйновано приватне домоволодіння. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що коригувальнику ракетних ударів по Харкову загрожує довічне ув'язнення.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.07 Надзвичайні події Ворог здійснив обстріл Ізюмського району 31.07 Надзвичайні події Коригувальнику ракетних ударів по Харкову загрожує довічне ув'язнення 31.07 Надзвичайні події Окупант вдарив ракетою по Шевченковому на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 