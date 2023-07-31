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31.07.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Скільки порушників ПДР виявили за вихідні харківські патрульні

Окрім водіїв транспортних засобів до відповідальності було притягнуто й пішоходів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 641 виклик, виявили 56 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 17 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 445 постанов, з яких 398 за порушення ПДР.
 
Також інспектори притягнули до відповідальності 35 пішоходів за порушення ними ПДР.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському метрополітені виявили чоловіка з артилерійським порохом.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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