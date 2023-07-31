31.07.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Скільки порушників ПДР виявили за вихідні харківські патрульні

Окрім водіїв транспортних засобів до відповідальності було притягнуто й пішоходів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 641 виклик, виявили 56 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 17 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 445 постанов, з яких 398 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 35 пішоходів за порушення ними ПДР.