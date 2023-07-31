31.07.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Коригувальнику ракетних ударів по Харкову загрожує довічне ув'язнення

Довічне ув’язнення загрожує агенту рф, який корегував ракетний удар по харківському вишу та житловому будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ворожим агентом виявився 60-річний харків‘янин. За даними слідства, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою. На власному велосипеді він їздив по Харкову та збирав для представників країни-агресора інформацію про розташування блокпостів, укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому було повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 року правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку. Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам.