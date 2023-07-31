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31.07.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені виявили чоловіка з артилерійським порохом

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2666 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На станції метро «Південний вокзал» працівники відділу поліції в метрополітені виявили у 32-річного чоловіка артилерійський порох вагою близько 1 кілограма. Проводяться першочергові слідчі дії. 
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.
 
На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали як гасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
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