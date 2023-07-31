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31.07.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через обстріл горів приватний будинок

Рятувальники ліквідували пожежу у селі Шейківка Борівської громади Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого обстрілу по населеному пункту виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
 
 
Вогнеборці, які прибули на місце події, приборкали загоряння на площі 100 кв. м. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1949 року народження. Ще двоє осіб (чоловік 1946 р.н. та жінка 1970 р.н.) зазнали травм, від подальшої госпіталізації відмовились.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали як гасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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