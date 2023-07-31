31.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Ворожі удари по Харківщині: є поранені та загибла

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області близько опівночі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Близько опівночі ворог ракетами С-300 обстріляв м. Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Сталися пожежі. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок та гараж. Без постраждалих.

Вчора ввечері ворог завдав ударів по с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення.

Крім того, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів.

У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали як гасили пожежу , що виникла внаслідок ракетного удару по Харкову.